Число заболевших коронавирусом в России на 14 апреля 2020 достигло 18352

14 Апр 2020 2020-04-14T02:10:52+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 14 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 14 апреля 2020 года достигло 18 352 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших сконцентрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Нижегородской области, Краснодарском крае и Республике Коми пациентов с COVID-19 уже более двух сотен.

За сотню число заболевших перевалило в Брянской и Мурманской областях, Красноярском крае и Башкирии.

Общее число выздоровоевших россиян достигло 1473. Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 150 человек. В стране проведено более 1,3 миллиона тестов.

Ранее стало ищвестно, что новосибирский институт "Вектор" начнет испытания вакцины от коронавируса уже с 29 июня, для них уже отобрали 60 добровольцев. В том числе и главного разработчика вакцины - Ильназа Иматдинова. Подробнее о молодом ученом - в материале "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU