2020-04-14T00:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 апреля 2020 года: Регион готовится к вводу электронных пропусков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 14 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 14 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 14 апреля 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Подмосковье всего за сутки увеличилось почти вдвое. Днем ранее было 278, за минувшие 24 часа - сразу 495. Общее число подтвержденных случаев COVID-2019 в регионе достигло 1855. 75 человек уже удалось вылечить. 19 пациентов скончались.

Из новых заболевших 27 - дети.

Московская область также готовится к вводу электронных пропусков. Они начнут действовать на всей территории региона с 15 апреля. Оформить документ можно через мобильное приложение «СТОП COVID-19» в AppStore или GooglePlay. Предусмотрены несколько категорий пропусков: для тех, кто продолжает работать (выдается до 30 апреля), пропуск на разовый выезд (не чаще двух пропусков в неделю) и на выезд в медучреждение (без ограничений).

С понедельника в Московской области в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса остановились практически все стройки. Исключение - работы продолжаются лишь на медицинских объектах и дорогах.

Специалисты подсчитали, что число пассажиров в общественном транспорте с начала марта снизилось на 76%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал в своих соцсетях, что подмосковные фермеры передают в инфекционные клиники продукты, волонтеры развозят медикам комплексные обеды, а таксисты бесплатно доставляют врачей на работу и домой.

«Эта борьба изменила нас. Заставила о многом задуматься, от многого отказаться. Научила принимать трудные решения и показала, чего может стоить один безответственный поступок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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