2020-04-14T02:22:12+03:00
В мире

Американские рестораны стали дополнять заказы туалетной бумагой

Бесплатным подарком они привлекают клиентов
Алексей ОСИПОВ
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Американские рестораны стали дополнять заказы туалетной бумагойАмериканские рестораны стали дополнять заказы туалетной бумагойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бары, кафе и рестораны в США закрыты из-за коронавируса. Точнее, в большинстве штатов им разрешено продавать еду только на вынос или с доставкой к клиенту на дом.

Большинство точек общепита отказались и от такой формы существования в условиях карантина, поскольку количество заказов не всегда покрывает даже минимальные расходы на приобретение продуктов и зарплату поваров.

Разумеется, что среди владельцев и управляющих кафе и ресторанами, принявших решение пережить эпидемию COVID-19 на рабочем посту, развернулась жесткая конкуренция за заказы и новых клиентов.

Некоторые нью-йоркские рестораны стали завлекать заказчиков включением в заказ еды, которая будет приготовлена и доставлена на дом, продолжающихся оставаться дефицитными в США товарами – рулонами туалетной бумаги или флаконами с антисептическим гелем для рук.

Такой маркетинговый ход быстро стал популярным и очень понравился заказчикам, и все больше и больше ресторанов не только в США, но и в Канаде стали применять его в своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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