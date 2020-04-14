2020-04-14T02:54:48+03:00
Политика

Трамп пообещал до конца недели решить, платить ли взносы в ВОЗ

Президент США заявил, что он «очень недоволен» Всемирной организацией здравоохранения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Выступая на брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень недоволен» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и до конца недели примет решение, платить ли взносы в ее бюджет, передает агентство Reuters.

«Я недоволен ВОЗ, да и ВТО (Всемирная торговая организация) тоже... Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле», - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что он еще подумает – может, Соединенным Штатам стоит выйти из обеих этих организаций, «если с нами не будут вести себя честно».

«Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп обвинил ВОЗ в якобы допущенных ею многочисленных ошибках и просчетах – в частности, в борьбе с коронавирусом COVID-19, от которого в Штатах умерли уже более 23,6 тысячи человек. Он заявил, что может «очень сильно повлиять на источники финансирования» Организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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