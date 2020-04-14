2020-04-14T03:41:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона

Об этом сообщил американский Джонса Хопкинса
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллионаЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллионаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на вторник, 14 апреля, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило два миллиона, и по данным на 02:35 по московскому времени составило 2 019 320. Об этом сообщил на своем сайте американский Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающих из разных стран сведений, а также федеральных и региональных властей в США.

По информации Университета, жертвами этого заболевания в мире стали 119483 человека, выздоровели 478357 больных.

Причем самая тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в Соединенных Штатах, где заразились 682619 граждан, от пневмонии нового типа и других осложнений скончались 23604 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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