Число заразившихся коронавирусом в мире превысило два миллиона

14 Апр 2020 2020-04-14T03:41:56+03:00

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В ночь на вторник, 14 апреля, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило два миллиона, и по данным на 02:35 по московскому времени составило 2 019 320. Об этом сообщил на своем сайте американский Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающих из разных стран сведений, а также федеральных и региональных властей в США.

По информации Университета, жертвами этого заболевания в мире стали 119483 человека, выздоровели 478357 больных.

Причем самая тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в Соединенных Штатах, где заразились 682619 граждан, от пневмонии нового типа и других осложнений скончались 23604 больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU