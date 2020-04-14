МВФ заморозило платежи по долгам 25 самым бедным странам
МВФ позволяет 25 должникам из числа беднейших стран мира заморозить платежи по долгам фонду на ближайшие полгода в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Ассошиэйтид Пресс.
Больше всего в списке стран из Африки - 19 государств, включая Буркина-Фасо, Конго, Мозамбик, ЦАР, Чад. Также послабления получат Афганистан, Гаити, Йемен, Непал и Соломоновы острова. Из бывших республик СССР в списке представлен только Таджикистан.
Для погашения задолженностей вышеуказанных стран будут использованы средства специального трастового фонда МВФ. В международной структуре надеется, что данная мера позволит странам задействовать высвободившиеся финансы на борьбу с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU