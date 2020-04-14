МВФ заморозило платежи по долгам 25 самым бедным странам

14 Апр 2020 2020-04-14T03:43:16+03:00

Из стран бывшего СССР в список попал только Таджикистан

Изменить размер текста: A A

МВФ позволяет 25 должникам из числа беднейших стран мира заморозить платежи по долгам фонду на ближайшие полгода в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Ассошиэйтид Пресс.

Больше всего в списке стран из Африки - 19 государств, включая Буркина-Фасо, Конго, Мозамбик, ЦАР, Чад. Также послабления получат Афганистан, Гаити, Йемен, Непал и Соломоновы острова. Из бывших республик СССР в списке представлен только Таджикистан.

Для погашения задолженностей вышеуказанных стран будут использованы средства специального трастового фонда МВФ. В международной структуре надеется, что данная мера позволит странам задействовать высвободившиеся финансы на борьбу с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU