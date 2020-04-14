2020-04-14T03:43:16+03:00
В мире

МВФ заморозило платежи по долгам 25 самым бедным странам

Из стран бывшего СССР в список попал только Таджикистан
Антон ФОКИН
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МВФ позволяет 25 должникам из числа беднейших стран мира заморозить платежи по долгам фонду на ближайшие полгода в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Ассошиэйтид Пресс.

Больше всего в списке стран из Африки - 19 государств, включая Буркина-Фасо, Конго, Мозамбик, ЦАР, Чад. Также послабления получат Афганистан, Гаити, Йемен, Непал и Соломоновы острова. Из бывших республик СССР в списке представлен только Таджикистан.

Для погашения задолженностей вышеуказанных стран будут использованы средства специального трастового фонда МВФ. В международной структуре надеется, что данная мера позволит странам задействовать высвободившиеся финансы на борьбу с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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