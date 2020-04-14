В Мексике прошли забастовки врачей против нехватки защиты от COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T04:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В мексиканской столице врачи перекрыли одну из городских улиц, протестуя против дефицита защитных масок и костюмов, необходимых при работе с больными коронавирусом. Об этом сообщает Ассошиэйтид Пресс.

Десятки медсестер, врачей и обеспечивающих сотрудников госпиталя "1 октября", вышли на улицу, чтобы привлечь внимание к проблемам отрасли. Одна из медсестер, которая имеет более 20 лет стажа в больнице, заявила информагентству, что получает всего лишь одну маску в день, хотя работает на этаже, где проходят лечение больные COVID-19. При этом, по ее словам, из-за вируса в госпитале уже умерла медсестра, а один врач находится в палате интенсивной терапии.

За последнее время в Мексике растет число протестов, связанных с коронавирусом. Например, на прошлой неделе пациенты и сотрудники государственной больницы на окраинах Мехико написали письмо в местный минздрав, требуя предпринять меры по повышению безопасности медперсонала. Это произошло после появления новости о том, что в одной из больниц несколько десятков сотрудников подхватили COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU