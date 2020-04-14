2020-04-14T04:32:12+03:00
В мире

Ученые:в Бразилии число заболевших COVID-19 может быть в 12 раз больше статистики

Причина расхождения с официальными данными - недостаточное тестирование
Антон ФОКИН
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Число инфицированных COVID-19 в Бразилии может быть в 12 раз больше официальной статистики. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на исследование группы ученых, в которую вошли представители местных вузов и медицинских институтов.

Причина такой разницы заключается в низком количестве применяемых тестов на коронавирус и долгое время получения результатов. Ученые сравнили смертность за день и долю выздоровевших пациентов, исключив больных, все еще лечившихся от COVID-19. После этого данные сравнили со статистикой ВОЗ и обнаружили серьезное расхождение в показателях.

По мнению исследователей, проблема заключается в том, что в Бразилии госпитализируют и тестируют только пациентов с тяжелым состоянием здоровья, в результате чего остальные заразившиеся не учитываются.

На данный момент от COVID-19 в Бразилии умерло 1223 человека, официально инфицированными считаются 22 169 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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