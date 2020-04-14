2020-04-14T05:07:21+03:00
В мире

Полицейские Колумбии дают уличные уроки танцев для людей на карантине

Борцы с криминалом выступают в качестве инструкторов фитнеса
Антон ФОКИН
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Полицейские в Колумбии не только следят за порядком, но и развлекают местных жителей, запертых в домах из-за карантина. Об этом сообщает сайт "Infobae".

Речь идет о зумбе - танцевальной фитнес-программе на основе популярных латиноамериканских ритмов. Правоохранители "танцуют" в рамках стратегии "Мы одно, мы все", которая проводится национальной полицией для развлечения и сохранения физического и душевного здоровья жителей Боготы.

Сами колумбийские борцы с преступностью признают, что "подсмотрели" идею в Европе и решили реализовать ее у себя в стране. Теперь полицейские выходят на улицы в качестве инструкторов, а жители столицы со своих балконов повторяют за ними заводные движения.

В Колумбии с 25 марта до 27 апреля введен обязательный карантин, поэтому обитатели семимиллионной Боготы оказались заперты у себя дома. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 2700 случаев коронавируса, 109 человек скончались от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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