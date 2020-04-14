Число жертв торнадо в США возросло до 30

14 Апр 2020 2020-04-14T05:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу число жертв непогоды в южных штатах США возросло до 30 человек, причем это не окончательные данные, погибших может быть еще больше. Сколько людей пострадали, пока неизвестно.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за сильных бурь и торнадо, которые в воскресенье, 12 апреля, обрушились на юг страны, погибли как минимум 26 человек.

Газета USA Today уточняет, что одиннадцать человек скончались в Миссисипи, еще девять стали жертвами стихии в Южной Каролине, шестерых непогода убила в Джорджии, остальные люди умерли от полученных травм в Арканзасе и Северной Каролине. Информации о погибших в Луизиане по-прежнему не поступало. В общей сложности, в десяти штатах страны повреждены сотни домов, повалены сотни деревьев, оборваны провода ЛЭП.

Издание отмечает, что воскресные торнадо стали самыми смертоносными за последние восемь лет, и напоминает, что в марте 2012 года 40 из-за ураганов и торнадо погибли 40 американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU