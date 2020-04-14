2020-04-14T05:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал о «парадоксальной» ситуации с коронавирусом в Москве

Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов отметил, что изначально горожане ответственно отнеслись к самоизоляции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что в Москве сложилась «парадоксальная ситуация» с коронавирусом COVID-19.

По его наблюдениям, изначально горожане ответственно отнеслись к самоизоляции и строго соблюдали все предписания.

«Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности, и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2 – 4,3. Последнюю неделю он четко снижается», - сказал профессор в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По его словам, снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции.

«Это вообще парадоксальная ситуация», - подытожил Евгений Ачкасов.

По последним данным, число умерших из-за коронавируса в Москве возросло до 82 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 11513 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1355 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 837 пациентов, за сутки – 150.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в столице ввели специальные электронные пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте. Получить такой специальный пропуск можно тремя способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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