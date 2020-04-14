2020-04-14T06:27:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые из Сингапура считают, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом от бессимптомных носителей

Исследователи отмечают, что инфицированный COVID-19 около месяца может даже не знать, что опасен для окружающих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ученые из Сингапура считают, что в 70% случаев люди заражаются коронавирусом от бессимптомных носителейУченые из Сингапура считают, что в 70% случаев люди заражаются коронавирусом от бессимптомных носителейФото: REUTERS
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Группа ученых из Сингапура провела исследование и пришла к выводу, что большинство людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 не чувствуют никаких изменений в состоянии своего здоровья и являются бессимптомными носителями инфекции. Человек, не зная, что он опасен для окружающих, «делится» вирусом с другими. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times со ссылкой на результаты исследований сингапурских медиков.

«От 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус», - отметил специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

Он добавил, что «даже если бессимптомные носители в конечном итоге не переболеют, они смогут выработать иммунитет, хотя на это потребуется несколько лет».

По словам директора национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь, именно «передача COVID-19 от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом».

Напомним, как писал сайт kp.ru, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило два миллиона, жертвами этого заболевания с начала пандемии стали 119,5 тысячи человек, выздоровели почти 48 тысяч больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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