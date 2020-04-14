Университет Хопкинса понизил цифру по числу по заразившихся коронавирусом в мире

14 Апр 2020 2020-04-14T08:00:55+03:00

В США готовятся к снятию ограничений в мае, а в Испании уже возобновили работу некоторые компании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее ученые сообщили, что заражены более 2 миллионов человек

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Ученые из Университета Хопкинса изменили цифры по числу зараженных коронавирусом в мире. После проверки, изначально указанный показатель понизили. Вместо ранее заявленной цифры 2 миллиона, теперь указано, что инфицированных 1 919 913 человек.

Ученые обновляют данные на основании официальных сведения федеральных и местных властей.

Жертвами коронавируса стали уже 119 666 человек.

Наиболее пострадавшей страной считается США, здесь более 581 000 пациентов с коронавирусом и более 23 600 умерших. При этом власти подтверждают - "кривая заражения" наконец то выровнялась, теперь американцев просят соблюдать социальную дистанцию особенно ответственно и не расслабляться в связи с оптимистичными прогнозами. К маю президент Трамп планирует начать снимать социальные ограничения.

В Испании уже снимают такие ограничения - в понедельник более 300 тысяч работников компаний вернулись на производства, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU