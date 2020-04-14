Последние новости на утро 14 апреля 2020: Во Франции продлили режим самоизоляции, а в России разработали лекарство от коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T07:59:21+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 14 апреля 2020 года

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В ночь на вторник, 14 апреля, американский Университет Джонса Хопкинса объявил, что число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило два миллиона и составило 2 019 320. Однако позже, к утру, он убрал со своего сайта эту информацию, опубликовав уточненные данные: заболели 1 918 855 человек. До двух миллионов осталось совсем немного.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне вечером объявил согражданам, что он продлевает введенный с 17 марта из-за коронавируса COVID-19 режим самоизоляции до 11 мая, а массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля. При этом Макрон подчеркнул, что строгий режим самоизоляции – это главное условие «для замедления распространения вируса», и благодаря ограничительным мерам «в стране наблюдается прогресс» с ситуацией по коронавирусу. После обращения президента к нации в стране отменили Авиньонский театральный фестиваль, который должен был пройти с 3 по 23 июля.

С телеобращением к согражданам вечером в понедельник выступил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он объявил, что жителям еврейского государства с 14 до 16 апреля – последние дни праздника Песах – запрещается выезжать из своих городов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила заявление, в котором предостерегла врачей всего мира от применения прививки БЦЖ против COVID-19. ВОЗ сообщила, что сейчас проходят два клинических испытания по этому вопросу, и специалисты Организации оценит результаты тестов, когда они будут получены. А пока она не располагает подтвержденными данными того, что вакцина от туберкулеза защищает людей от новой инфекции, применять БЦЖ в борьбе с коронавирусом не рекомендуется.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России создали лекарство от коронавируса, клинические испытания препарата начнутся через 10-12 дней. Обновлены также рекомендации по лечению больных с COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU