2020-04-14T07:39:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 14 апреля 2020: число заболевших перешло за отметку в 60 тысяч

Рассказываем о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Турции на 14 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 14 апреля 2020: комендантский час в стране теперь будет каждые выходныеКоронавирус в Турции, последние новости на 14 апреля 2020: комендантский час в стране теперь будет каждые выходныеФото: Иван МАКЕЕВ
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По последним новостям о ситуации с коронавирусом в Турции на 14 апреля 2020 года, общее число заболевших достигло отметки 61 049, скончались 1 296 человек, выздоровели - 3 957 человек.

В стране до сих пор действуют ограничительные меры - все, кто старше 20 лет и младше 65, могут дойти только до ближайшего магазина, аптеки или выгулять собаку. Международное авиасообщение временно прекращено, закрыт въезд и выезд в 30 крупных городах, а заведения общепита и учреждения культуры не работают.

На текущий момент в Турции нет дефицита исправного медоборудования и средств защиты. Более того, медицинские маски в стране выдают бесплатно. Их можно получить, оставив заявку на сайте. Также в Турции планируют строительство новых больниц. Одна из них, к примеру, будет находиться на территории бывшего аэропорта в Стамбуле.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 14 апреля 2020 года, в стране решили проводить комендантский час каждые выходные - раз в неделю местные жители в течение 48 часов совсем не будут покидать дома и квартиры.

Первое введение комендантского часа состоялось в прошедшую пятницу. О нем объявили за несколько часов до субботы, поэтому жители Турции устроили столпотворения в магазинах, чтобы купить продукты на все выходные. А это риск заразиться и заразить других. После случившегося глава МВД подал в отставку, но президент Турции ее не принял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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