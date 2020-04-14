2020-04-14T08:10:59+03:00
В мире

В Саудовской Аравии снизили майские цены на нефть для Азии, но повысили для США

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила майские цены на поставки сырья
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саудовская Аравия меняет цены на нефтьСаудовская Аравия меняет цены на нефтьФото: REUTERS
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В Саудовской Аравии увеличили цены на нефть для США, при этом для стран Азии майские цены будут ниже прежних. Об этом со ссылкой на данные компании Saudi Aramco, государственной нефтяной компании королевства, сообщает Bloomberg.

Напомним, 12 апреля страны группы ОПЕК достигли соглашения о снижении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Министр энергетики Мексике, который изначально был против условий сделки и даже покинул заседание, но новой встрече все-таки дал добро. Правда, на решение мексиканцев повлияли переговоры с Трампом. По условиям сделки ОПЕК, Мексика должна была сократить добычу на 400 тысяч баррелей. В итоге, сократит 100 тысяч, остальные 300 возьмет на себя США.

Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ согласились сократить добычу на дополнительные 2 миллиона баррелей в сутки. Исходя из новых условий добычи, Саудовская Аравия меняет майские цены на сырье:

Для поставок в Азию снижене составит на 2,95-5,5 долларов за баррель; для США цены, наоборот, выросли на 2,50-4,2 доллара; для Европы цены остались на прежнем уровне.

- Для них США сейчас не самый большой сегмент, в то время как азиатские рынки начали восстанавливаться после коронавируса, и важно там занять свою нишу,- сообщил ТАСС аналитик "Финама" Алексей Калачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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