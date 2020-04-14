Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T09:32:02+03:00

В режиме изоляции у россиян осталось не много мест, которые разрешено посещать, но и в этом списке есть те, где нужно со

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Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса. Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев напомнил, что в России действует режим изоляции, и посещать парки, скверы и торговые центры запрещено, а кое-где и вовсе невозможно - те же ТЦ, кафе и рестораны закрыты.

Ходить можно в продуктовые магазины или на работу, если компания продолжает деятельность. Но и здесь нужно сохранять бдительность.

Рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавиурсом, составил врач в беседе с корреспондентом "Аргументы и Факты".

1.Аптеки. Вероятность, что аптеки посещали зараженные, выше всего из мест, которые сейчас вообще разрешено посещать. Конечно, здесь проводят санитарные обработки, а сотрудники соблюдают меры безопасности.

- Аптечные пункты же в большинстве своем небольшие, поэтому выдерживать дистанцию в них сложно. Кроме того, вирус может оказаться в воздухе при чихании и кашле, а также при слишком активном дыхании,- объясняет доктор.

В аптеке могут возникать очереди, когда кто-то прост подсказать тот или иной препарат, прочитать инструкцию и так далее. Поэтому еще до похода в аптеку определитесь, какое лекарство вам нужно. Аптеку нужно посещать только в маске.

2.Магазин. Тут опасность в контакте с людьми и предметами, например, тележками. Маска поможет защитить от инфицирования от тех, кто не соблюдает дистанцию. Руки нужно обработать до того, как возьметесь за корзину для продуктов, и после.

3.АЗС (заправка). За пистолет берутся за день сотни человек. Если нет возможности выбрать другую АЗС, где есть заправщики, то обязательно обработайте руки антисептиков - до (чтобы не передавать вирус, если он есть у вас на урках) и после (чтобы обезопасить себя).

4.Выгул собак. Даже если при этом соблюдаете дистанцию от других людей, то вирус можно принести домой. Например, на лапах питомца. По возвращению с улицы нужно в ванной с мылом вымыть ноги собаки, прежде чем отпустить ее бегать по квартире.

5.Вынос мусора. Вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли.

- Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки, - объясняет доктор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU