Диетолог назвал запрещенные в изоляции продукты

14 Апр 2020 2020-04-14T09:49:04+03:00

Диетологи назвали продукты, которые стоит исключить во время самоизоляции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исключив их из рациона, можно забыть о лишних килограммах

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До 30 апреля в России введен режим самоизоляции. Без большой необходимости нельзя покидать жилье, кафе и рестораны закрыты и многие начали готовить еду самостоятельно. Изменившийся рацион несет в себе угрозу – сдобные булочки, печеный хлеб, пироги обязательно скажутся на фигуре.

Главный внештатный диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян посоветовал, какие продукты нужно исключить из рациона, а какие употреблять строго дозировано, чтобы не прибавить в весе во время самоизоляции.

В первую очередь пере человеком стоит три задачи: первая — удержание массы тела, вторая — борьба со стрессом, третья — повышение адаптационных возможностей организма.

- Рацион необходимо сократить на 300-400 килокалорий, так как уменьшились энергозатраты. Мужчинам в среднем необходимо потреблять 1700 килокалорий в сутки, женщинам — 1500. Но не стоит забывать про адекватное количество белков, жиров, сложных углеводов, витаминов и минералов. Не лишним будет принимать витаминно-минеральные комплексы, - рассказывает NEWS.ru диетолог.

Важно помнить –продуктов-антидепрессантов в природе не существует, так что заедать стресс бессмысленно. Тревога не уйдет, а вес прибавится.

Особенно осторожно в эти дни нужно относиться к кондитерской продукции, сдобным и мучным изделиям. Снизить потребление жира (сосиски, сардельки, копчёные колбасы).

- Хлеб из белой муки заменить на серый или грубого помола. Налегать нужно на овощи и фрукты. Их потребление способствует повышению иммунитета и улучшению пищеварения. Целесообразно перейти на питание 5-6 раз в сутки: два основных приема пищи и три перекуса, - отмечает специалист.

Фруктовые соки и газированные напитки стоит исключить, а вот воду потреблять в достаточном количестве. Желательно не менее двух литров в день.

Ранее Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии дала совет, как меньше есть сидя дома. Ограничение приема пищи - это самый действенный способ похудеть.

- Однако это может быть непросто, особенно если вы привыкли к большим порциям или вам сложно совладать с чувством голода. Поговорим о главных лайфхаках, помогающих обуздать аппетит. Пробуйте использовать все эти хитрости, и вы сможете выбрать те, которые подходят именно вам, - советует эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU