Российская компания получила из США штамм коронавируса для создания вакцины
В Московскую область ввезен штамм коронавируса из США. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. В ведомстве уточняет, что штамм необходим для изучения и создания вакцины.
- Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 Х 0,6 миллилитров и весили 88 граммов. Но в связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами,- сказано в сообщении Томской таможни.
Названия компании не названо, но известно, что это второй случай декларирования вирусных частиц томской таможней. Ранее они пропустили груз с вирусом 30 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU