В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию на самоизоляции
Перекусов может быть не больше двух
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Россиянам, которые больше месяца будут находиться в режиме изоляции из-за коронавируса, дали совет, как сохранить здоровье и прежний вес. Рекомендации по питанию опубликовали в Роспотребнадзоре.
Опасность в том, что изоляция подразумевает снижение физической активности - гулять в парках пока запрещено, а фитнес-клубы закрыты. Некоторые продолжают тренироваться дома, но многие временно отказались от спорта и физкультуры, при этом сохранив прежние пищевые привычки.
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ИСТОЧНИК KP.RU