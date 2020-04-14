2020-04-14T08:52:32+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию на самоизоляции

Перекусов может быть не больше двух
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянам, которые больше месяца будут находиться в режиме изоляции из-за коронавируса, дали совет, как сохранить здоровье и прежний вес. Рекомендации по питанию опубликовали в Роспотребнадзоре.

Опасность в том, что изоляция подразумевает снижение физической активности - гулять в парках пока запрещено, а фитнес-клубы закрыты. Некоторые продолжают тренироваться дома, но многие временно отказались от спорта и физкультуры, при этом сохранив прежние пищевые привычки.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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