Эксперты посоветовали безопасную одежду во время пандемии коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T09:46:42+03:00

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Эксперты посоветовали, какую одежду стоит выбирать во время коронавируса. Чем больше плотность материала, тем меньше у патогена шансов попасть внутрь и добраться до человека.

Микробиологи отмечают, что во время пандемии стоит носить плотную одежду, например из атласа, сатина, твида, и не забывать дезинфицировать ее сразу после прихода домой. А вот вельвет и бархат и искусственную замшу стоит отложить до лучших времен, так ткани с фактурной поверхностью способны задержать микроорганизмы. Пластиковые и металлические элементы декора вовсе могут стать настоящим рассадником бактерий, так как вирус способен жить на них до двух суток.

- Известно о проведении эксперимента, где вирус втягивался через разные ткани масок с помощью потока воздуха от дыхательного аппарата, — рассказал «Известиям» руководитель научно-образовательного отдела московской лаборатории VetUnion Сергей Коняев. — Оказалось он легко цепляется к материалу, из которого сделаны маски. При этом вирус «застревает» в рыхлой ткани и не может «вылететь» наружу.

Возвращаясь домой лучше сразу снять одежду и обязательно просушить, если она намокла. По возможности вынести на балкон на солнце, так как ультрафиолет отличный дезинфектор

Не стоит забывать, что вирус может цепляться на волосы. Поэтому рекомендуется носить головные уборы.

- Теоретически попадание загрязненного волоса в глаз или рот может привести к заражению, поэтому при выходе на улицу лучше собирать их в хвост или закалывать. Однако прямых доказательств того, что вирус может перейти с волос на руки, а потом на слизистую, пока нет, - пояснил доцент кафедры биофизики МФТИ заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют мыть голову ежедневно.

Ранее академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности. О новых правилах жизни эксперт рассказал читателям сайта kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU