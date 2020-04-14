Глава "Газпром нефти" не считает сделку ОПЕК+ повторение Брестского мирного договора

14 Апр 2020 2020-04-14T09:24:33+03:00

Он заявил, что в нынешних условиях на мировом рынке нефти, соглашение было необходимо

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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой в нынешней экономической ситуации на мировом рынке сырья.

Напомним, по условиям соглашения, страны группы должны сократить добычу в сумме на 9,7 миллионов баррелей в сутки. На этой неделе глава Минэнерго обсудит с российскими нефтяниками грядущее сокращение добычи.

Совладелиц "Лукойла" Леонид Федун ранее сравнил сделку ОПЕК+ с мирным договором о выходе СССР из Первой мировой войны, которая заключена 3 марта 1918 года. После подписи в Брестском мирном договоре Советское государство приняло ультиматум Германии и вышло из Первой мировой войны, утратив контроль над обширными территориями.

- Не согласен,- прокомментировал эту ситуацию "Коммерсанту" Александр Дюков. - Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016–2019 годах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772419" frameborder="0"></iframe> Александр Новак: «ОПЕК+ согласовала сделку».Заложенные в соглашении параметры добычи нефти будут действовать до 1 мая 2022 года

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ИСТОЧНИК KP.RU