2020-04-14T09:24:33+03:00
Общество

Глава "Газпром нефти" не считает сделку ОПЕК+ повторение Брестского мирного договора

Он заявил, что в нынешних условиях на мировом рынке нефти, соглашение было необходимо
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой в нынешней экономической ситуации на мировом рынке сырья.

Напомним, по условиям соглашения, страны группы должны сократить добычу в сумме на 9,7 миллионов баррелей в сутки. На этой неделе глава Минэнерго обсудит с российскими нефтяниками грядущее сокращение добычи.

Совладелиц "Лукойла" Леонид Федун ранее сравнил сделку ОПЕК+ с мирным договором о выходе СССР из Первой мировой войны, которая заключена 3 марта 1918 года. После подписи в Брестском мирном договоре Советское государство приняло ультиматум Германии и вышло из Первой мировой войны, утратив контроль над обширными территориями.

- Не согласен,- прокомментировал эту ситуацию "Коммерсанту" Александр Дюков. - Соглашение нужно, причем нужно всем производителям, и в нем нет ничего унизительного. Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%. Это соответствует квоте, которая была у нашей страны в рамках сделки в 2016–2019 годах.

Александр Новак: «ОПЕК+ согласовала сделку».Заложенные в соглашении параметры добычи нефти будут действовать до 1 мая 2022 года

Сделка ОПЕК+ состоялась, но нефть и рубль не выросли. Почему? Эксперты рассуждают, что даст новое соглашение экспортеров нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице в Коммунарке находятся 292 пациента с коронавирусом
Возбуждено уголовное дело из-за фейка о делающих зарядку курсантах с коронавирусом
Глава "Газпром нефти" не считает сделку ОПЕК+ повторение Брестского мирного договора
Эксперты посоветовали безопасную одежду во время пандемии коронавируса
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по питанию на самоизоляции
Коронавирус в США, последние новости на 14 апреля 2020: в стране из-за COVID-19 закрылся один из крупнейших мясокомбинатов
Российская компания получила из США штамм коронавируса для создания вакцины
Диетолог назвал запрещенные в изоляции продукты
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Реже всего спортом на самоизоляции занимаются подростки и молодежь
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года составило 837 человек
Коронавирус в Италии, последние новости на 14 апреля 2020: от инфекции скончались более 20 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 апреля 2020 года составило 1855 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 апреля 2020 года: Регион готовится к вводу электронных пропусков
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 апреля 2020 года возросло до 82 человек
Коронапсихоз: россияне стали на треть чаще обращаться к психологам
Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 апреля 2020 выросло до 11513 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 14 апреля 2020: За прогулки и поездки без пропусков светят штрафы, на съездах МКАД - 160 постов ДПС
В Москве еще 24 стационара переоборудуют для пациентов с коронавирусом
В Саудовской Аравии снизили майские цены на нефть для Азии, но повысили для США
Коронавирус в Турции, последние новости на 14 апреля 2020: число заболевших перешло за отметку в 60 тысяч
Последние новости на утро 14 апреля 2020: Во Франции продлили режим самоизоляции, а в России разработали лекарство от коронавируса
Университет Хопкинса понизил цифру по числу по заразившихся коронавирусом в мире
Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, который угрожает целой популяции коал в Австралии
Трамп считает успешной стратегию США по сдерживанию пандемии коронавируса
Поддержка бизнеса: Ленинградская область снизила налоги и аренду для предпринимателей
Трамп пока не собирается снимать запрет на поездки из Европы в США