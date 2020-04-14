Помпео заявил, что ответственные за распространение коронавиурса в мире будут найдены
Госсекретарь США призвал все страны выяснить, почему болезнь распространилась по всему миру, чтобы в будущем не допустить повторения пандемии
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновных в распространении коронавируса в мире установят усилиями всех стран. Это необходимо, чтобы виновники понесли наказание, а мировое сообщество сделало выводы и не допустило впредь повторения кризиса 2020 года, считает представитель администрации президента США.
ИСТОЧНИК KP.RU