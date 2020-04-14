2020-04-14T10:19:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Гран-при «Формулы-1» во Франции перенесут из-за коронавируса

До середины июля в стране запрещены все спортивные мероприятия
Ксения АНУФРИЕВА
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Гран-при «Формулы-1» во Франции может быть в очередной раз перенесен на более поздний период из-за распространения коронавирусной инфекцииГран-при «Формулы-1» во Франции может быть в очередной раз перенесен на более поздний период из-за распространения коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Гран-при «Формулы-1» во Франции может быть в очередной раз перенесен на более поздний период из-за распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мероприятий. Об этом сообщает BBC.

Несколько дней назад французский глава Эмманюэль Макрон сообщил, что карантин в стране будет продлен до 11 мая включительно, а все культурные, спортивные и иные массовые мероприятия перенесут минимум до июля. Гран-при «Формулы-1» должен был пройти 25-28 июня на автодроме «Поль Рикар» в гороле Ле-Кастелл.

Организаторы соревнования уже перенесли этап гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Азербайджане и Канаде, и отменили в Австралии, Монако и Испании. Если руководство перенесёт и этап во Франции, то официальный старт сезона будет дан не ранее 5 июля. Именно в этот день пока что планируют провести Гран-при в Австрии.

Директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что из-за переноса спортивного мероприятия в нем могут перестать участвовать от двух до четырех команд, поскольку их спонсоры не намерены поддерживать гонщиков на фоне кризиса. Он охарактеризовал состояние гонки на сегодняшний день словом «хрупкое».

Напомним, что предыдущий сезон закончился в ОАЭ в начале декабря прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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