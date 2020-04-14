В России число умерших от коронавируса увеличилось до 170

14 Апр 2020 2020-04-14T11:07:45+03:00

За сутки в России от коронавируса умерли 22 человека

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Число умерших от коронавируса в России увеличилось за сутки на 22. Всего жертвами заболевания в стране стали 170 человек - на фоне основных заболеваний или в силу возраста у них возникли осложнения.

Больше всего смертельных случаев произошло в Москве -скончались за последние сутки 13 пациентов. Еще пять человек с диагнозом коронавирус умерли в Московской области, два - в Республике Башкортостан, по одному - во Владимирской области, в Воронежской области.

Число новых случаев заражения оказалось выше, чем во предыдущие дни - коронавиурс подтвержден у 2774 человек. Таким образом, всего в России этот диагноз поставлен 21 102 людям. Болезнь распространилась на 82 региона.

Самым пострадавшим регионом считается Москва, здесь опасная болезнь уже у 13 тысяч человек, на столицу приходится 95 смертей.

В России появились тесты, определяющие иммунитет к коронавирусу. Ученые из "Вектора" готовятся к испытанию вакцины от этого опасного заболевания на 60 добровольцах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU