В России число умерших от коронавируса увеличилось до 170
Число умерших от коронавируса в России увеличилось за сутки на 22. Всего жертвами заболевания в стране стали 170 человек - на фоне основных заболеваний или в силу возраста у них возникли осложнения.
Больше всего смертельных случаев произошло в Москве -скончались за последние сутки 13 пациентов. Еще пять человек с диагнозом коронавирус умерли в Московской области, два - в Республике Башкортостан, по одному - во Владимирской области, в Воронежской области.
Число новых случаев заражения оказалось выше, чем во предыдущие дни - коронавиурс подтвержден у 2774 человек. Таким образом, всего в России этот диагноз поставлен 21 102 людям. Болезнь распространилась на 82 региона.
Самым пострадавшим регионом считается Москва, здесь опасная болезнь уже у 13 тысяч человек, на столицу приходится 95 смертей.
В России появились тесты, определяющие иммунитет к коронавирусу. Ученые из "Вектора" готовятся к испытанию вакцины от этого опасного заболевания на 60 добровольцах.
Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?
ИСТОЧНИК KP.RU