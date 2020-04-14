В Госдуме назвали формы стимулирования студентов-волонтеров
В Госдуме согласились, что студентов-волонтеров, которые добровольно помогают бороться с эпидемией коронавируса, стоит поощрять всеми возможными способами.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что в сложившейся ситуации любая помощь должна цениться «на вес золота».
- Ситуация в мире очень серьёзная и любая безвозмездная волонтёрская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно её поддерживать, - рассуждает депутат.
Самым действенным стимулом будет финансовая поддержка, но не стоит забывать про другие поощрения. Не лишними будут скидки на обучение или гарантированные места в магистратуре. Подобное актуально тем, кто обучается на коммерческой основе.
- Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования, — сказал Чернышов RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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