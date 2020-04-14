2020-04-14T11:27:45+03:00
Политика

В Госдуме назвали формы стимулирования студентов-волонтеров

Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что любая безвозмездная помощь сегодня «на вес золота»
Елена АКИМОВА
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Студентов-волонтеров предложили поощрять за помощь в борьбе с коронавирусомСтудентов-волонтеров предложили поощрять за помощь в борьбе с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме согласились, что студентов-волонтеров, которые добровольно помогают бороться с эпидемией коронавируса, стоит поощрять всеми возможными способами.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что в сложившейся ситуации любая помощь должна цениться «на вес золота».

- Ситуация в мире очень серьёзная и любая безвозмездная волонтёрская помощь сейчас на вес золота. Именно поэтому так важно её поддерживать, - рассуждает депутат.

Самым действенным стимулом будет финансовая поддержка, но не стоит забывать про другие поощрения. Не лишними будут скидки на обучение или гарантированные места в магистратуре. Подобное актуально тем, кто обучается на коммерческой основе.

- Необходимо рассматривать и такие виды поощрения, как бесплатное получение второго высшего образования, — сказал Чернышов RT.

Ранее руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Сёмин заявил о необходимости поддержать молодежь, помогающую стране в условиях пандемии.

Тем временем все больше россиян обращаются за помощью к психологам и психиатрам. На фоне сложившейся ситуации проблемы возникают даже у совершенно здорового населения. Чаще других звонят за советом мужчины. На них приходится три звонка из пяти, пишет газета "Известия".

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

ИСТОЧНИК KP.RU

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