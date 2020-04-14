2020-04-14T10:43:24+03:00
Общество

В России хотят увеличить стипендию студентам-волонтерам

Для обучающихся-добровольцев могут ввести ряд поощрений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Студентам-волонтерам хотят предоставить льготыСтудентам-волонтерам хотят предоставить льготыФото: Артем КИЛЬКИН
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В России предлагают ввести ряд поощрений для студентов, которые занимаются волонтерской деятельностью и участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирсом. С такой инициативой выступил руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин.

В частности, инициатива предполагает снижение стоимости обучения на 25% для тех волонтеров, которые обучаются на платной основе. Льгота будет действовать на весь период самоизоляции.

Кроме того Семин предлагает увеличить стипендии для тех, кто обучается на бюджетной форме. По мнению общественника, выплаты должны быть повышены, минимум, в два раза.

Также в рамах инициативы предложено засчитывать студенту волонтерскую деятельность в качестве стажировки или практики.

«Принятие указанных мер позволит расширить волонтёрскую деятельность среди студентов, решить проблемы, связанные с карантином для уязвимых категорий граждан», — цитирует Семина RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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