Курс рубля на 14 апреля 2020: Доллар подешевел до 73,2 рублей, евро - упал ниже 80 рублей
Рубль укрепил позиции в начале торгов на Московской бирже
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Курс рубля на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к доллару и евро.
По состоянию на на 10:05 по московскому времени, доллар снизился 41 копейку до 73,2 рублей. , евро потерял 32 копейки. При этом, европейская валюта опускалась ниже 80 рублей, до 79,99 рубля. Курс евро с расчетами на 15 апреля достиг 80,01 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU