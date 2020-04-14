Эксперт назвал три возможных сценария после сделки ОПЕК+

14 Апр 2020 2020-04-14T11:09:07+03:00

Эксперт спрогнозировал цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+ Фото: REUTERS

При позитивном сценарии цена за баррель нефти марки Brent составит 60 долларов, а при негативном – 20

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев назвал возможные варианты развития событий, которые последуют за заключением сделки ОПЕК+.

Всего специалист прогнозирует три пути. При оптимистичном цена за баррель нефти марки Brent составит 60 долларов, а при негативном – 20.

- В первом случае произойдет усугубление мирового экономического кризиса, остановка всех мер государственных связей и стагнация промышленного производства. Ценник будет держаться в диапазоне 20-30 долларов за баррель, - комментирует ИА «НСН» Танкаев.

Второй путь более оптимистичный и предполагает восстановление потребления нефти и мировой экономики. Диапазон цен от 40-50 долларов за баррель.

Третий вариант самый позитивный и позволит перезапустить экономику.

- Предполагается, что отложенный спрос на большинство товаров, который копится сейчас, вызовет резкий скачок экономики и потребления, как только будет решена проблема коронавируса. Тогда цены превысят 60 долларов, - делится эксперт.

Пока же на мировом рынке наблюдается тот уровень, который соответствует пессимистичному сценарию.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков назвал новую сделку ОПЕК+ необходимой в нынешней экономической ситуации на мировом рынке сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU