2020-04-14T12:30:19+03:00
В мире

От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир умер в Лондоне в возрасте 63 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игорь Ложевский в 2012 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя АлешковскийИгорь Ложевский в 2012 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
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В Лондоне умер член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский. Ему недавно исполнилось 63 года. Смерть наступила 12 апреля, по сведениям телеведущей Наили Аскер-Заде, причиной стала коронавирусная инфекция. В последние дни Ложевский находился в одной из клиник Лондона.

В соцсетях она написала, что знала его лично и часто брала интервью, работая в газетах.

- Интервью с ним всегда были яркими и интересными – в них он показывал глубокое понимание глобальных рыночных процессов и отличное знание специфики российского бизнеса. Он обладал редкой способностью говорить о сложных вещах на простом и доступном языке,- написала телеведущая.

Она сказала, что он действительно часто жил в разных городах мира, хотя своим любимым городом называл малую Родину, Омск.

В мире коронавирусом заражен 1,9 миллиона человек. Наиболее пострадавшей считается США, Великобритания входит в пятерку стран по числу зараженных и погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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