От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
В Лондоне умер член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский. Ему недавно исполнилось 63 года. Смерть наступила 12 апреля, по сведениям телеведущей Наили Аскер-Заде, причиной стала коронавирусная инфекция. В последние дни Ложевский находился в одной из клиник Лондона.
В соцсетях она написала, что знала его лично и часто брала интервью, работая в газетах.
- Интервью с ним всегда были яркими и интересными – в них он показывал глубокое понимание глобальных рыночных процессов и отличное знание специфики российского бизнеса. Он обладал редкой способностью говорить о сложных вещах на простом и доступном языке,- написала телеведущая.
Она сказала, что он действительно часто жил в разных городах мира, хотя своим любимым городом называл малую Родину, Омск.
В мире коронавирусом заражен 1,9 миллиона человек. Наиболее пострадавшей считается США, Великобритания входит в пятерку стран по числу зараженных и погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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