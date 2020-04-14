14 Апр 2020 2020-04-14T12:43:32+03:00

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Глава МИД Сергей Лавров на конференции с журналистами 14 апреля заявил, что Россия не будет вводит выездные визы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он подтвердил, что не планируется вводить изменения в порядок выезда граждан РФ за границу после того, как это танет возможно.

Пока из-за пандемии коронавируса закрыто авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только вывозные рейсы для эвакуации россиян.

- Введение выездных виз после открытия границ пока не обсуждается, выездных виз для россиян никто вводить не планирует,- сказал глава МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773006" frameborder="0"></iframe> Лавров: выездных виз Россия вводить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU