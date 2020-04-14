Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
Глава МИД Сергей Лавров на конференции с журналистами 14 апреля заявил, что Россия не будет вводит выездные визы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он подтвердил, что не планируется вводить изменения в порядок выезда граждан РФ за границу после того, как это танет возможно.
Пока из-за пандемии коронавируса закрыто авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только вывозные рейсы для эвакуации россиян.
- Введение выездных виз после открытия границ пока не обсуждается, выездных виз для россиян никто вводить не планирует,- сказал глава МИД.
Лавров: выездных виз Россия вводить не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU