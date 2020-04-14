2020-04-14T12:43:32+03:00
Общество

Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет

Глава МИД дает первую конференцию в видеоформате [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД Сергей Лавров на конференции с журналистами 14 апреля заявил, что Россия не будет вводит выездные визы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он подтвердил, что не планируется вводить изменения в порядок выезда граждан РФ за границу после того, как это танет возможно.

Пока из-за пандемии коронавируса закрыто авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только вывозные рейсы для эвакуации россиян.

- Введение выездных виз после открытия границ пока не обсуждается, выездных виз для россиян никто вводить не планирует,- сказал глава МИД.

Лавров: выездных виз Россия вводить не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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