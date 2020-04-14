Путин сообщил, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T12:51:46+03:00

Ранее стало известно, что ученые из исследовательского института "Вектор" уже в июне приступят к тестированию вакцины на людях

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Президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии российских ученых с коллегами в вопросе создания вакцины от коронавируса. К тестированию препарата в июне приступят исследователи из "Вектора", отобрано уже 60 добровольцев, среди них есть разработчики. В Россию недавно пережали живой штамм вируса из США, что позволит ускорить создание вакцины.

- Россия в ближайшее время рассчитывает поделиться со странами ЕАЭС наработками по вакцине против коронавируса, -сообщил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU