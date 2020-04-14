2020-04-14T14:10:26+03:00
Экономика

Розничная торговля в России сократилась на 35%

Ситуация в экономике страны требует дополнительных мер поддержки, адекватных уровню новых вызовов
Ксения АНУФРИЕВА
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Jбъём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%Jбъём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%Фото: REUTERS
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Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло 14 апреля в режиме видеоконференции, указал на существенные проблемы в российской экономике.

- Ситуация в российской экономике такова, что нужны дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов, - отметил президент.

Глава государства сообщил, что объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок, и для многих предприятий это действительно сильное потрясение. Самым «чувствительным» для российских компаний Владимир Путин назвал резкое сокращение спроса.

- Нарушены многие кооперационные, как мы говорили, торговые, хозяйственные связи. Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг, - заявил российский президент.

Российский лидер указал на еще один показатель состояния экономики, где наблюдается серьезная отрицательная динамика - потребление энергоресурсов. Менее чем за две недели апреля потребление энергии жителями снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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