Розничная торговля в России сократилась на 35%
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое прошло 14 апреля в режиме видеоконференции, указал на существенные проблемы в российской экономике.
- Ситуация в российской экономике такова, что нужны дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов, - отметил президент.
Глава государства сообщил, что объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок, и для многих предприятий это действительно сильное потрясение. Самым «чувствительным» для российских компаний Владимир Путин назвал резкое сокращение спроса.
- Нарушены многие кооперационные, как мы говорили, торговые, хозяйственные связи. Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг, - заявил российский президент.
Российский лидер указал на еще один показатель состояния экономики, где наблюдается серьезная отрицательная динамика - потребление энергоресурсов. Менее чем за две недели апреля потребление энергии жителями снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU