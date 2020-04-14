Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

14 Апр 2020 2020-04-14T14:25:34+03:00

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Президент Владимир Путин рассказал об изменениях в банковской сфере, которые произошли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава государства сообщил, что в системообразующих банках резко падает число ипотечных кредитов.

- Это не может не отразиться на строительной отрасли,- сказал президент. Его слова приводит

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ИСТОЧНИК KP.RU