Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Президент Владимир Путин рассказал об изменениях в банковской сфере, которые произошли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава государства сообщил, что в системообразующих банках резко падает число ипотечных кредитов.
- Это не может не отразиться на строительной отрасли,- сказал президент. Его слова приводит
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ИСТОЧНИК KP.RU