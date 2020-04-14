2020-04-14T14:25:34+03:00
Общество

Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России

Ранее президент инициировал введение ипотечных каникул для пострадавших от пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин рассказал об изменениях в банковской сфере, которые произошли на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава государства сообщил, что в системообразующих банках резко падает число ипотечных кредитов.

- Это не может не отразиться на строительной отрасли,- сказал президент. Его слова приводит

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как купить квартиру в карантин: Бегать по городу придется больше, чем до изоляции

Парадокс: ограничения, направленные на то, чтобы люди никуда не выходили, по факту заставляют их наматывать круги по городу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках
Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей
В Сбербенке начали оформлять ипотеку онлайн, чтобы клиент не нарушал режим изоляции
Путин сообщил о резком снижении числа ипотечных кредитов в России
Розничная торговля в России сократилась на 35%
Спецпропуска не помешают поставкам продовольствия в Москве
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры оказались в списке системообразующих предприятий
ВОЗ: пик коронавируса в мире еще не наступил
Власти России увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
Путин сообщил, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса
Путин: На борьбу с последствиями пандемии коронавируса правительство России выделило до 1,2% ВВП
В Москве аннулировали 900 тысяч цифровых пропусков из-за недостоверных данных
Лавров назвал снос памятника Коневу в Праге циничным и возмутительным поступком
Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений
Лавров: Выездных виз Россия вводить не будет
В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса
Правительство приостановило закон о продаже медицинских масок только по лицензии
Вирусолог рассказал, сколько будут длиться испытания новой российской вакцины от коронавируса
От коронавируса умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Специалисты заметили оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции из-за коронавируса