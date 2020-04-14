В Сбербенке начали оформлять ипотеку онлайн, чтобы клиент не нарушал режим изоляции
Желающим получить заемные деньги на жилье, можно не выходить из дома для оформления кредита
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В Сбербанке вводят новые условия для получения ипотеки. В связи с пандемией коронавируса в стране действует режим изоляции. Жителей просят не покидать дома без особой необходимости. Теперь можно будет даже не ходить в банк, чтобы оформить ипотеку - жилищные кредиты в Сбербанке нчанут оформлять онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU