Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках

14 Апр 2020 2020-04-14T14:23:41+03:00

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Экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили суд приговорил к 5 годам лишения свободы за участие в антироссийских беспорядках 20-21 июня в Тбилиси. Как сообщил ТАСС его адвокат Мамука Чабашвили, приговор будут обжаловать. Защита настаивает, что бывший чиновник просто находится в толпе во время митингов, но ни на кого не нападал и никак не провоцировал конфликты. Это, с его слов, подтверждают видеозаписи.

ИСТОЧНИК KP.RU