2020-04-14T14:35:19+03:00
Общество

«Единая Россия» и Минпросвещения запускают программу «Помоги учиться дома»

Школьников из нуждающихся семей обеспечат гаджетами для дистанционного образования
Ксения БОГДАНОВА
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В России стартует социальная программа «Помоги учиться дома»: ее цель - обеспечить школьников из нуждающихся семей всем необходимым для организации дистанционного обучения в цифровом формате. Программа разработана совместно партией «Единая Россия», Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. Принять в ней участие может любой желающий помочь детям - от отдельных граждан до организаций и предприятий.

О главных задачах программы «Помоги учиться дома» 14 апреля во время совещания по организации дистанционного обучения в условиях самоизоляции рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, многие школы в России оказались не готовы к обучению в цифровом формате. Не все учителя и школьники владеют интернет-технологиями и обеспечены необходимой связью. Многие семьи не могут позволить себе купить гаджеты , подходящие для дистанционного обучения и доступа к электронным образовательным ресурсам, сообщает сайт «Единой России».

- Дети и родители не должны становиться заложниками такой ситуации. Вместе с коллегами из министерства просвещения и Агентства стратегических инициатив мы разработали специальную программу помощи и поддержки - "Помоги учиться дома", - отметил Андрей Турчак во время совещания. - Наша задача - оперативная адресная помощь в подключении к интернету, приобретении гаджетов, компьютеров для школьников из нуждающихся семей. Это наши многодетные семьи, малоимущие и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Для организации полноценного дистанционного обучения необходимо приобрести 1,5- 2 млн гаджетов для семей, у которых нет возможности купить их самостоятельно. Организаторы программы пригласили присоединиться к ней всех, кто может безвозмездно поделиться с нуждающимися детьми компьютерной техникой.

- Мы просим губернаторов, региональные органы власти подключиться к реализации программы, - подчеркнула гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. - С помощью педагогов из всех 42 тысяч российских школ министерство просвещения составит базу данных, чтобы помощь была адресной. Мы должны, понимать, кто и где нуждается в поддержке.

Как отметили участники совещания, даже если учебный год завершится досрочно, программа «Помоги учиться дома» будет продолжена.

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