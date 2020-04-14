14 Апр 2020 2020-04-14T15:29:51+03:00

В Москве водителей такси, которые не проверят пропуск пассажиров, отключат от агрегаторов Фото: "КП" Архив

При этом маршрут такси должен совпадать с установленным в пропуске

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Пассажиру в Москве откажут в поездке на такси, если у него отсутствует специальный цифровой пропуск или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

При этом, если таксист согласится везти пассажира без пропуска, то его отключат от агрегаторов.

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил о необходимости ввести специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением горожан в период самоизоляции. Оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля, а их наличие станет обязательным со среды, 15 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, их со среды инспекторы инспекторы со среды будут проверять наличие цифровых пропусков как у водителей транспортных средств, так и у их пассажиров. Специалисты предупредили, что из-за проведения проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказал, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить: при оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru или позвоните по телефону +7 (495) 777-77-77, а также отправить смс на номер 7377.

ИСТОЧНИК KP.RU