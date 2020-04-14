2020-04-14T15:28:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительницу Италии оштрафовали за выгул черепахи на карантине

За выгулом необычного питомца итальянку поймали карабинеры
Ксения АНУФРИЕВА
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Итальянку оштрафовали за выгул черепахи во время карантина по коронавирусу. Фото: Вороной РусланИтальянку оштрафовали за выгул черепахи во время карантина по коронавирусу. Фото: Вороной Руслан
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В Риме 60-летнюю местную жительницу оштрафовали за нарушение карантинного режима: итальянка вышла на улицу для выгула своей домашней черепахи. Об интересном инциденте рассказала местная газета Corriere della Sera.

Жительница Италии решила прогуляться по опустевших улицам столицы, а заодно и выгулять черепаху, но на востоке города итальянку заметил патруль карабинеров. Отмечается, что черепаха была без ошейника и поводка: хозяйка просто опустила животное на землю и пошла рядом с ней.

Выслушав объяснения женщины, сотрудники правоохранительных органов решили, что выгул рептилии нельзя считать обязательной процедурой, ведь «это не собака, которой необходимо проводить время на улице». Владелицу черепахи оштрафовали и отправили домой.

Накануне правоохранители в Риме оштрафовали другую итальянку за похожее нарушение карантинного режима: женщина сообщила, что вышла из дома, чтобы найти морковку для своего домашнего кролика. А во Франции местный житель был оштрафован за выгул кота.

Тем временем медики Италии продолжают активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 14 апреля в стране заболели уже 159 516 человек. Не пережили заражение коронавирусом 20 465, смогли полностью выздороветь 35 435 местных жителей.

Безлюдная из-за карантина Флоренция с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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