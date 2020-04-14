В Москве загорелось общежитие

14 Апр 2020 2020-04-14T15:40:19+03:00

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В Даниловском районе Москвы загорелось общежитие. Пожар возник на кровле здания.

На данный момент идет эвакуация жителей. На место едут более 20 пожарных расчетов. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек

"В 15.00 поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания на Жуковом проезде 21 корпус 2, на место выехали подразделения (...) Пожар возник на кровле хостела, расположенного в Жуковом проезде. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил источник "Интерфакс"

Напомним накануне, 8 апреля, на западе столицы загорелся дом престарелых. Возгорание началось на минус первом этаже, но огонь быстро перекинулся на первый этаж. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Спасатели приняли решение выносить пенсионеров на руках. Однако всех спасти не удалось, четыре человека погибли, 14 были госпитализированы. У большинства из них отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU