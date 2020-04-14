2020-04-14T15:33:39+03:00
Общество

Экономист рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"

Павел Кобяк рекомендует отказать работодателю и не подписывать заявление
Валерия ЛЫСЕНКОАнастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Эксперт рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"Эксперт рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В связи с коронавирусом во многих компаниях прокатилась волна увольнений. Экономист Павел Кобяк рассказал, как можно отстоять свои права и остаться на работе. По его словам, две основные статьи для увольнения человека - это по собственному желанию или же по соглашению сторон.

- У нас в России бытует мнение, что если меня вызвал начальник и он говорит: так, подписывай срочно заявление об увольнении, если ты не уволишься, мы тебя уволим по статье, и ты больше никогда не найдешь работу. Из-за этого страха люди начинают подписывать сами эти заявления об увольнении по собственному желанию, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Кобяк рекомендует работникам не бояться и отказываться подписывать такие заявления. Тогда работодатель может уволить сотрудника либо по статье за прогулы, либо по сокращению штата. Но второй вариант накладывает на него множество обязательств. Если сотрудника увольняют по сокращению штата, то работодатель обязан предоставить ему другое место работы. Если такого места нет, то работнику обязаны выплатить дополнительную заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил о победе над коронавирусом
Специалист Минздрава рассказал, чем можно заменить гречку
Евросоюз выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с коронавирусом
Экономист рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"
В Турции из-за коронавируса временно освободят около 90 тысяч заключенных
В Москве загорелось общежитие
Жительницу Италии оштрафовали за выгул черепахи на карантине
В Москве водителей такси, которые не проверят пропуск пассажиров, отключат от агрегаторов
В Минздраве сообщили, что коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метра
Со среды автомобилистов в Подмосковье начнут проверять на наличие спецпропусков
Пожар в Чернобыле ликвидирован
«Единая Россия» и Минпросвещения запускают программу «Помоги учиться дома»
Бывшего министра обороны Грузии посадили на 5 лет по делу об антироссийских беспорядках
Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей