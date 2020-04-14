Экономист рассказал, что делать, если работодатель заставляет уволиться "по собственному желанию"

14 Апр 2020 2020-04-14T15:33:39+03:00

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В связи с коронавирусом во многих компаниях прокатилась волна увольнений. Экономист Павел Кобяк рассказал, как можно отстоять свои права и остаться на работе. По его словам, две основные статьи для увольнения человека - это по собственному желанию или же по соглашению сторон.

- У нас в России бытует мнение, что если меня вызвал начальник и он говорит: так, подписывай срочно заявление об увольнении, если ты не уволишься, мы тебя уволим по статье, и ты больше никогда не найдешь работу. Из-за этого страха люди начинают подписывать сами эти заявления об увольнении по собственному желанию, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Кобяк рекомендует работникам не бояться и отказываться подписывать такие заявления. Тогда работодатель может уволить сотрудника либо по статье за прогулы, либо по сокращению штата. Но второй вариант накладывает на него множество обязательств. Если сотрудника увольняют по сокращению штата, то работодатель обязан предоставить ему другое место работы. Если такого места нет, то работнику обязаны выплатить дополнительную заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU