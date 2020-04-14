Специалист Минздрава рассказал, чем можно заменить гречку
В марте текущего года на фоне распространения коронавируса, ограничительных мероприятий и экономического кризиса жители России резко увеличили спрос на некоторых продукты, которые могут долго храниться.
В частности россияне стали скупать с полок магазинов гречневую крупу. Главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку и какие крупы полезны для здоровья в период пандемии.
- Чем больший ассортимент в рационе человека из различных круп, тем лучше. Все крупы являются основой так называемой пирамиды рационального и полезного питания во все времена,- сообщил специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Таким образом, любая крупа может заняться место гречки в рационе жителей страны, ведь все они полезны благодаря большому содержанию медленных углеводов и белков.
- Каши или супы из любой крупы: перловка, пшено, овсянка, кукуруза, гречка – практически одинаково полезны. Зацикливаться только на гречке не стоит, - объяснил Владимир Ивашкин.
Лучше всего стремиться к разнообразному питанию – это намного полезнее для здоровья, особенно для растущего организма ребенка или требующего особенного питания организма пожилого человека.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU