2020-04-14T15:57:17+03:00
Здоровье

Специалист Минздрава рассказал, чем можно заменить гречку

Крупы полезны для здоровья из-за содержания медленных углеводов и белков
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку и какие крупы полезны для здоровья в период пандемии.Главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку и какие крупы полезны для здоровья в период пандемии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В марте текущего года на фоне распространения коронавируса, ограничительных мероприятий и экономического кризиса жители России резко увеличили спрос на некоторых продукты, которые могут долго храниться.

В частности россияне стали скупать с полок магазинов гречневую крупу. Главный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку и какие крупы полезны для здоровья в период пандемии.

- Чем больший ассортимент в рационе человека из различных круп, тем лучше. Все крупы являются основой так называемой пирамиды рационального и полезного питания во все времена,- сообщил специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Таким образом, любая крупа может заняться место гречки в рационе жителей страны, ведь все они полезны благодаря большому содержанию медленных углеводов и белков.

- Каши или супы из любой крупы: перловка, пшено, овсянка, кукуруза, гречка – практически одинаково полезны. Зацикливаться только на гречке не стоит, - объяснил Владимир Ивашкин.

Лучше всего стремиться к разнообразному питанию – это намного полезнее для здоровья, особенно для растущего организма ребенка или требующего особенного питания организма пожилого человека.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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