2020-04-15T08:44:32+03:00
В мире

Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил о победе над коронавирусом

Норвежец призвал всех соблюдать бдительность и не забывать о правилах гигиены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил о победе над коронавирусомАктер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил о победе над коронавирусом
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Кристофер Хивью, которого зритель запомнил по роли Тормунда Джайентсбэйна в «Игре престолов» сообщил о том, что своей победе над новым коронавирусом COVID-19.

«Привет! Мы полностью восстановились и пребываем в добром здравии после того, как я, и скорее всего и моя жена, заразился коронавирусом», - рассказал актер на своей странице в Instagram.

В своем сообщении Хивью отметил, что ему повезло, поскольку у него были не такие ильные симптомы, но ему с супругой пришлось провести несколько недель в строгом режиме самоизоляции, а после оставаться дома еще пару недель.

khivjukhivju
Актер Кристофер Хивью из Игры престолов сообщил о победе над коронавирусом
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Звезда знаменитого сериала призвал всех быть бдительными и не забывать правила гигиены

«Пожалуйста, не забывайте быть бдительными и держать дистанцию, мыть руки и, самое главное, заботиться друг о друге в это странное время. Много любви от нас», - написал он.

Напомним, о своем заболевании актер сообщил 17 марта. Хивью написал в Instagram, что готов и будет соблюдать изоляцию столько, сколько нужно. Тогда он попросил всех сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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