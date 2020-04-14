Актер Кристофер Хивью из «Игры престолов» сообщил о победе над коронавирусом
Кристофер Хивью, которого зритель запомнил по роли Тормунда Джайентсбэйна в «Игре престолов» сообщил о том, что своей победе над новым коронавирусом COVID-19.
«Привет! Мы полностью восстановились и пребываем в добром здравии после того, как я, и скорее всего и моя жена, заразился коронавирусом», - рассказал актер на своей странице в Instagram.
В своем сообщении Хивью отметил, что ему повезло, поскольку у него были не такие ильные симптомы, но ему с супругой пришлось провести несколько недель в строгом режиме самоизоляции, а после оставаться дома еще пару недель.
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«Пожалуйста, не забывайте быть бдительными и держать дистанцию, мыть руки и, самое главное, заботиться друг о друге в это странное время. Много любви от нас», - написал он.
Напомним, о своем заболевании актер сообщил 17 марта. Хивью написал в Instagram, что готов и будет соблюдать изоляцию столько, сколько нужно. Тогда он попросил всех сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU