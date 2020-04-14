2020-04-14T16:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор медицины объяснил, почему молодежь в Москве нарушает самоизоляцию

По его мнению, это связано с психологической неподготовленностью людей
Валерия ЛЫСЕНКОАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Профессор медицины объяснил, почему люди нарушают самоизоляциюПрофессор медицины объяснил, почему люди нарушают самоизоляциюФото: Артем КИЛЬКИН
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Президент российского медицинского общества Евгений Ачкасов рассказал, почему несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые люди по-прежнему не гнушаются прогуляться по улице.

- В современной истории мы столкнулись с такой массовой эпидемией впервые. За последние 10 лет не было у нас такого, и нынешнее поколение людей это воспринимает, как нечто такое необычное и что должно пройти быстро. Но, к сожалению, это не так. Эта история у нас еще на большое количество недель, - рассказал медик в эфире радио "Комсомольская правда".

Вторая причину, которую назвал Ачкасов - это психологическая неготовность людей к длительной самоизоляции. Он также заметил,что в последнюю неделю режим самоизоляции соблюдает меньше людей, нежели раньше.

В связи с этим врач отметил, что ограничение передвижения по городу и введение спецпропусков - это крайне необходимая мера.

Он также призвал власти обратить внимание на мелкие предприятия и организации, например, частные автосервисы, которые даже сейчас продолжают работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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