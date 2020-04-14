Опрос: в Москве каждый третий временно прекратил работать в период коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T16:27:15+03:00

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Ситуация в период распространения коронавируса COVID-19 оказала крайне негативное влияние на рынок труда в столице. Результат опроса исследовательского холдинга "Ромир" свидетельствуют, что каждый третий временно прекратил работать.

Как передает "Интерфакс", исследование показало, то 12 процентов жителей столице вообще остались без работы, в большей мере это касается людей в возрасте 45-50 лет.

В неполный рабочий день трудятся 30 процентов москвичей, а 40 процентов жителей столице серьезно потеряли в своих доходах.

Напомним, ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России в 2020 временно вырастет в три раза: с 2,5 до 8 миллионов человек. В период кризиса он предложил повысить пособие по безработице до размера полутора или двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Он также полагает, что кризис из-за заболевания продлится еще 3-6 месяцев и по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU