Руководитель школы первой помощи объяснила принципы спасения человека

14 Апр 2020 2020-04-14T16:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель школы первой помощи «Я помогу!» Галина Сильвестрова объяснила принципы оказания первой помощи. Вот уже много лет она учит слушателей спасать людей. В свое время Галина окончила медицинский университет, но получив диплом поняла, что знаний не хватает.

- Я поняла, что лучший способ знать первую помощь идеально — это начать самой ее преподавать. И организовала курсы для студентов-медиков, но оказалось, что это актуально не только врачам, - рассказывает Ридусу Галина.

В 2016 году Галина Сильвестрова выиграла грант на развитие проекта, который она назвала «Я помогу!». В сети помогли собрать деньги на манекены и с тех пор занятия стали регулярными.

- В первую очередь включает алгоритм первой помощи, а также практику: сердечно-легочная реанимация на манекенах, приемы, если человек подавился. Участники учатся быстро оказывать помощь при ожогах, сильных кровотечениях, травмах, инсультах, инфарктах и в других случаях, - делится Галина.

Она делает акцент на юридических аспектах помощи. Оказывается, не каждый имеет право помогать.

- Обычный гражданин может, но не должен оказывать первую помощь. Даже если он имеет медицинское образование, даже если он спасатель, но сейчас нерабочее время, он не обязан оказывать первую помощь. Еще важный момент – первую помощь можно оказать человеку только в том случае, если он дал «добро». Нужно спросить, но если человек без сознания, то молчания – знак согласия, - рассказывает специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU