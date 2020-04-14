2020-04-14T17:01:56+03:00
Политика

Генерал-майора СБУ арестовали по обвинению в работе на ФСБ

Задержанного подозревают в государственной измене и совершении террористических актов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генерал-майора СБУ арестовали по обвинению в работе на ФСБГенерал-майора СБУ арестовали по обвинению в работе на ФСБФото: REUTERS
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Контрразведка Службы безопасности Украины арестовала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которому предъявили обвинения в государственной измене и совершении терактов.

В СБУ утверждают, что задержанный является «высокопоставленным агентом» Федеральной службы безопасности России и находился в агентурной связи с неким полковником ФСБ Игорем Егоровым.

«Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины», - сказано в заявлении украинской Службы безопасности.

Напомним, в марте СБУ заподозрила украинского гражданина, который был освобождён в ходе обмена пленными на Донбассе 29 декабря 2019 года, в пытках соотечественников. Ведомство сообщает, что подозреваемый, пока находился в тюрьме Министерства государственной безопасности ДНР, сам вступил в их ряды и пытал других украинцев - как гражданских, так и служащих ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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