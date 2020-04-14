В Госдуме прокомментировали возможное подорожание тарифов на сотовую связь

14 Апр 2020 2020-04-14T16:53:23+03:00

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В Госдуме прокомментировали сообщения о возможность подорожание цен на сотовую связь. Сегодня многие вынуждены работать из дома и рост тарифов на услуги телекоммуникационных компаний больно ударит по кошельку россиян.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский отметил, что сегодня услуги связи особенно актуальны и важны для населения и сообщения о подорожании никак нельзя назвать положительным.

- Ну очень не хотелось бы, чтобы это было так, поскольку в нынешней ситуации телекоммуникации являются основополагающей и необходимой для удаленной работы, удаленного обучения и в целом для самоизоляции технологией, - комментирует депутат сайту телеканала «Звезда».

Парламентарий отметил, что стоит «очень аккуратно и внимательно» проанализировать те доводы, которыми объяснят свою ценовую политику операторы в случае роста цен, и оценить оправданность такой меры на «самых разных площадка, в том числе на высшем уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU