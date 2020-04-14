Ученые нашли лекарство против тяжёлой формы пневмонии при коронавирусе

14 Апр 2020 2020-04-14T17:21:08+03:00

В исследование были включены данные по 564 пациентам, проходивших лечение от коронавирусной инфекции

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Применение так называемых адъювантных препаратов, которые используют при гипертензии, существенно снижает риск развития тяжёлой пневмонии при новой коронавирусной инфекции. К такому вводу пришли китайские ученые после анализа различных антивирусных средств.

В докладе, опубликованном на сайте medRxiv, говорится, что в исследование включили данные 564 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года.

Проведённое исследование показало, что неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжёлой формы пневмонии. В то время как приём ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB), применяемых при гипертензии, значимо уменьшал риск развития пневмонии

Учёные пояснили, что результаты предварительные и для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств требуется исследование с большим числом участников.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России создали лекарство от COVID-19. По его словам, клинические испытания препарата должны начаться через 10-12 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU