Врач рассказала, как изменилось отношение к медикам с приходом коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T17:20:33+03:00

Медики признаются, что с приходом эпидемии отношение к ним стало значительно лучше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С приходом коронавируса многое поменялось в жизни людей. Привычные вещи теперь кажутся чем-то особенным. Особенно это непростое время у медиков, они каждый день сталкиваются с болезнью лицом к лицу.

Многие признают, что болезнь расставила многое по местам и отношение к людям в белых халатах изменилось.

- Наконец перестали говорить о врачах как о сфере услуг. Эпидемия как-то расставляет все «с головы на ноги», так, как и должно быть. Все заговорили о действительно трудном и очень тяжелом труде врача, об учёных-биологах вспомнили, - комментирует RT глава отделения ГКБ №52 в Москве Елена Мисюрина.

Ушли фейковые новости и попытки выставить врачей в неблагоприятном свете. Люди стали понимать, что зачастую здоровье зависит именно от слаженной работы врачей и медперсонала.

- Все мои коллеги, кто работает непосредственно с больными COVID-19, ежедневно рискуют своей жизнью, находятся в очаге инфекции. И так каждый день! Но какое будет отношение к врачам после победы над эпидемией — не знаю. Жизнь покажет, - заключает Мисюрина.

Что касается прогнозов развития пандемии, то медик признается – пока говорить сложно. При соблюдении всех мер безопасности может потребоваться от 2 до 3 месяцев на победу, а при плохом раскладе – эпидемия растянется на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU